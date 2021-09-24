بنغازي .. افتتاح منطقة ترفيهية بمخيم نازحي تاورغاء

شهدت مدينة بنغازي الخميس افتتاح مناطق ترفيهية لأطفال مدينة تاورغاء النازحين في المدينة.

وأشرفت على المشروع منظمة أمازونات بالتعاون مع منظمة أكتد، واشمتل على ملعب معشب لكرة القدم وملعب للكرة الطائرة إضافة إلى تجهيز مساحات وتهيئتها لتكون مناطق ترفيهية للأطفال، وتأتي هذه الخطوة تلبية لاحتياجات النازحين من أهالي تاورغاء والتي قاربت مدة نزوحهم عقدا من الزمن، فيما يعيش معظمهم ظروفا صعبة في ظل انعدام المرافق الأساسية.

وكان عدد من أهالي تاورغاء المهجرين في بنغازي قد نضموا قبيل أيام وقفة احتجاجية شدد المشاركون فيها على ضرورة تسهيل عودة أهالي تاورغاء غير المشروطة إلى مدينتهم، مؤكدين أن نسبة العائدين لم تتعد عشرة في المئة من إجمالي السكان، كما طالبوا بضرورة تفعيل قرار جهاز إعادة إعمار مدينة تاورغاء، وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة في تاورغاء، ووصف المحتجون القرار بالتعدي الصارخ والاغتصاب لأراضي مدينة تاورغاء حسب قولهم.

وقد رفع المحتجون مطالباتهم للأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول العراقيل التي تسببت بعدم رجوع أهالي تاورغاء، والنظر في الاتفاق القائم بين تاورغاء ومصراتة، وعمل مصالحة حقيقية بينهما تحت إشراف القبائل الليبية والأمم المتحدة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

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