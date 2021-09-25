السيدة اليعقوبي: الدبيبة أسقط الحكومة ووقع في خطأ سياسي فادح وقاتل

أكدت السيدة اليعقوبي، النائبة المنشقة، عضو منتدى الحوار السياسي، أن ما حدث اليوم من تظاهرات ودعوات مغرضة أوقعت عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في خطأ سياسي فادح وقاتل.

وقالت اليعقوبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لست المخلّص يا الدبيبة ولقد جنت عليك براقش”، على حد وصفها.

وأضافت:” الدبيبة اليوم أسقط الحكومة ووقع في خطأ سياسي فادح وقاتل، فحكومة الوحدة الوطنية لم تعد كذلك وأصبحت حكومة شقاق وطني مع الأسف”.

‏ولفتت إلى أن الدبيبة كان بإمكانه أن يكون أكثر حنكة، فـ‏(طاعون السلطة قضى عليه)، بعد ما أتيت إليها بدفعك الرشاوي، تسقط نفسك، لأنها بدأت بالرشوة المدفوعة لتحشيد الجموع”.