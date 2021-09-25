قزيط يحذّر من ‘الاحتكام إلى الشارع’ بين الحكومة والبرلمان

قال عضو مجلس الدّولة الاستشاري أبو اقاسم قزيط أنّه “يحب الاحتكام إلى الصندوق في انتخابات حرة نزيهة الصراع بين الحكومة والبرلمان وكل القوى السياسية المتصارعة”.

وأضاف قزيط في تصريح بـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” بالقول: “أما الاحتكام إلى الشارع لن يزيد الا الاستقطاب خصوصا اذا انقسم الشارع إلى شارعين شارع غربي وشارع شرقي. التمترس الذي نراه اليوم يعود بناء إلى حالة الانقسام السابقة”.

وتابع قزيط: “موقف البرلمان بسحب الثقة من الحكومة موقف متهور وتصعيد خطير ودعوة الحكومة إلى التظاهر وإسقاط البرلمان يدل أن البرلمان وحكومة خيارهم خيار شمشون وسيهدمون المعبد على رؤوس الشعب المسكين”، وفق تعبيره.