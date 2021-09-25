المشري: الأداء الكارثي لمجلس النواب جلب لنا غضبا شديدا رغم أننا “أوفينا” بكل التزاماتنا

قال رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، الإخواني خالد المشري، إن “مجلس النواب لم يتقيد طيلة المدة الماضية بالنصوص الدستورية ولا اللائحة الداخلية له، وأصبح رهينا لمزاج رئيسه المستشار عقيلة صالح”.

المشري، وفي مقابلة مع قناة “فرنس 24″، أضاف: “أن مجلس النواب أصدر قوانين انتخابية بالمخالفة للقانون، وعطل الميزانية بالمخالفة للقانون أيضا، فقرار سحب الثقة الذي أصدره مجلس النواب شابه التزوير في عدد الحاضرين والمصوّتين كما قال كثير من النواب”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن “مجلس النواب لم يعقد جلسة صحيحة منذ 2018، وكل جلساته حتى الآن معلَّقة على جلسة عُقدت في 2018، وهذا أمر لم يحدث في أي برلمانات العالم ، وهو ما يدلّ على تجاوزه كل الخطوط”، بحسب قوله.

وتابع: ”نعتقد أن أي جسم جاء بالوفاق لا يمكن أن يزيل جسما منتخبا كمجلس النواب، فلا يمكن للحكومة أن تُنهي المجلس لكن يمكن للشعب والحكومة الضغط على المجلسين وكل الأجسام المنتخبة لتسوية أوضاعها”، على حد ادعائها.

وزعم أن “الأداء الكارثي لمجلس النواب جلب له غضبا شديدا وكذلك لمجلس الدولة رغم أننا أوفينا بكل التزاماتنا لكن المجلسان كتُرسَيْن في ماكينة واحدة”، بحسب قوله.

واستطرد: ”رفضنا رفضًا قاطعًا محاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور مع مجلس الدولة في قوانين الانتخابات، وأبلغنا كل الأطراف الدولية بذلك”، على حد قوله.

وأشار المشري، إلى إنه “يعتقد أنه سيجري الآن الوصول إلى حلّ وسط بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية”، بحسب قوله.

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