لافروف: انتخابات 24 ديسمبر هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن “لافروف أشاد بالتقدم الذى تم إحرازه في التسوية الليبية خلال العام الأخير، وإعطاء تقييم إيجابي لعمل أجهزة السلطة المركزية التي تم تشكيلها في البلاد في مارس 2021”.

وأضاف البيان أنه “تم التأكيد على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للسلطات الليبية الانتقالية بهدف مواصلة تفعيل العملية السياسية مع الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2510 و2570، ومقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا”.

وأكد الجانب الروسي على “أهمية تحقيق التوافق في ليبيا بشأن النقاط الأساسية لجدول الأعمال الوطني مع مراعاة مصالح جميع الليبيين، من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد”.

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي للمنفي في بيان له، أن “المنفي أثنى على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ليبيا وروسيا، مؤكداً على ضرورة العمل على تعزيزها، في مختلف المجالات”، مشيراً إلى “أهمية الدور الروسي في إنجاح العملية السياسية، والاستقرار في ليبيا”.

وأشاد لافروف بالخطوات التي اتخذها المجلس مؤخراً بالإفراج على عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي في السادس من سبتمبر الجاري.

وأكد لافروف، على “ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها”.

كما أبدى وزير الخارجية الروسي، “دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مثمناً دور المجلس الرئاسي في قيادة المصالحة الوطنية، والتوافق الداخلي”.

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