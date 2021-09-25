أبو زريبة: الاخوان يطلقون دعوات تظاهر ويقفزون على مطالب الشعب لتحقيق مبتغاهم الا وهو منع الانتخابات

قال عضو مجلس النواب عن الزاوية علي ابوزريبة، الجمعة، “لن نعترف بمجلس الدولة أو النواب أو الرئاسي أو حكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر”.

أبو زريبة، وفي تصريحات صحفية أوضح أن هناك تحالفات إخوانية تجري بين مجلس الدولة والغرياني وايهامهم لرئيس الحكومة بهدف تعطيل الإنتخابات.

وأشار إلى أنه لا حل في البلاد الا بانتخابات برلمانية ورئاسية وانهاء الدور الاستشاري لمجلس الدولة الذي نكس العملية السياسية برمتها.

وتابع: “الاخوان المسلمين المنبـوذين يطلقون دعوات تظاهر ويقفزون على مطالب الشعب لتحقيق مبتغاهم الا وهو منع الانتخابات”.

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