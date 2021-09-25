حرير: تسخين الشارع واللعب على العواطف لا يخدم الانتخابات

قال رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح حرير، إن “حالة الاستقطاب التي عادت للشارع الليبي مقلقه جدا، وقد تقود إلى توتر يصب في اتجاه التصدع في القليل من الثقة الذي أفرزه صدور قرار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.

حرير، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أن تسخين الشارع و اللعب علي أوتار العواطف لا يخدم التوجه لإجراء الانتخابات في موعدها لا نعول علي الساسة إنما نعول علي النشطاء و المثقفين في ردم هذه الهوة و نتمنى من وسائل الاعلام الرسميةً. عدم تبني أي خطاب يقود إلى مزيد من التشضي”.

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