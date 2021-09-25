لافروف للمنفي: مراعاة مصالح جميع الليبيين هام للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف أشاد بالتقدم الذى تم إحرازه في التسوية الليبية خلال العام الأخير، وإعطاء تقييم إيجابي لعمل أجهزة السلطة المركزية التي تم تشكيلها في البلاد في مارس 2021″.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للسلطات الليبية الانتقالية بهدف مواصلة تفعيل العملية السياسية مع الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2510 و2570، ومقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأكد الجانب الروسي على أهمية تحقيق التوافق في ليبيا بشأن النقاط الأساسية لجدول الأعمال الوطني مع مراعاة مصالح جميع الليبيين، من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد.