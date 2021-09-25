ضبط مهرب خمور عند بوابة الهيرة في غريان

أعلنت مديرية أمن غريان ضبط أحد المواطنين أثناء تهريب كمية خمور ببوابة الهيرة.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن الدوريات الأمنية التابعة لفرع الأمن المركزي غريان رفقة الدورية الأمنية التابعة لمديرية أمن غريان ضبطت مجموعة من البراميل البلاستيكية ذات اللون الأزرق سعة 20 لترًا، مملوءة بمواد سائلة يشتبه في كونها مواد مسكرة مصنوعة محليًا.

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وأشار البيان إلى «إحالة الشخص المضبوط رفقة المحرزات المضبوطة بحوزته إلى مركز شرطة أبوغيلان لاستكمال التحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة».

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