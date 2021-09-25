خلال لقائه المنفي.. لافروف يُشيد بالتسوية الليبية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في لقاء عقده مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وجاء ذلك على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي أشاد لافروف بالخطوات التي اتخذها المجلس مؤخراً بالإفراج على عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي في السادس من سبتمبر الجاري.

من جانبها قالت الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف أشاد بالتقدم الذى تم إحرازه في التسوية الليبية خلال العام الأخير، وإعطاء تقييم إيجابي لعمل أجهزة السلطة المركزية التي تم تشكيلها في البلاد في مارس 2021″.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للسلطات الليبية الانتقالية بهدف مواصلة تفعيل العملية السياسية مع الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2510 و2570، ومقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأكد الجانب الروسي على أهمية تحقيق التوافق في ليبيا بشأن النقاط الأساسية لجدول الأعمال الوطني مع مراعاة مصالح جميع الليبيين، من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد.