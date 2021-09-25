رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك 25 سبتمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، أمس الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيرش” لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي، على جهود الأمم المتحدة، في دعم الحوار السياسي الليبي، لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية، للوصول بالبلاد، إلى اجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري،

حيث رحب “غوتيرش” بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي، بين جميع الأطراف.

وتناول اللقاء أيضاً ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار. (وال _ نيويورك) ف م / ه ع

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