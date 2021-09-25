بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 25 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس أجواء خريفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا بينما تتذبذب درجات الحرارة مابين الارتفاع النسبي والتراجع على أغلب مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً هذا اليوم على سرت .

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ ، ومابين (30-32) مْ على الساحل الممتد من الخمس حتي سرت ، وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-30) مْ على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (35- 40) مْ ولا تتجاوز(33) مْ على الجفرة وتسجل ، تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 34) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:57).