الوكالة الأمريكية للتنمية: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

أكدت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي على تحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عبر تقنية “الزوم” مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور.

وأشادت باور بمبادرة الاستقرار التي أعلنتها وزيرة الخارجية في يونيو الماضي، والتي سيعقد اجتماع وزاري لها في 21 أكتوبر المقبل في طرابلس مؤكدة استعداد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تقديم المساعدة لإنجاح العملية الانتخابية .

واستعرضت المنقوش خلال الاجتماع ، الخطوات التي اتخذتها وتتخذها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ورحبت بمساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود، ودعم مؤسسات الدولة المدنية، كما أشارت إلى أهمية دعم برنامج ادماج التشكيلات المسلحة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة وذات مصداقية في ديسمبر المقبل .