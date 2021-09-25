الارصاد: كتلة هوائية باردة جديدة واجواء خريفية معتدلة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 24/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير تكون الأجواء خريفية معتدلة خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا ( مناطق الخليج والشمال الشرقي – الساحل الممتد من الخمس حتى مصراتة ) حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على هذه المناطق مابين ( 25 – 32 ) مْ ، بينما تتذبذب مابين الإرتفاع النسبي والتراجع على بقية مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح هذا اليوم مابين ( 34 – 38 ) مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد.

وبحسب التقرير تنشط الرياح الشرقية احيانا على بعض مناطق الساحل الغربي .

وبحسب التقرير الأجواء المعتدلة يمتد تأثيرها ليشمل أغلب مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على هذه المناطق مابين ( 33 – 38 ) م .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة نسبياً تعمل عل إعتدال درجات الحرارة .