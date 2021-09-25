«الجدال»: الجماعة والمفتي والمليشيات ركبوا على حصان الدبيبة في سباق الفرصة الأخيرة

علق المختار الجدال، المحلل السياسي الليبي، على تظاهرات ميدان الشهداء بطرابلس، أمس، التي دعا إليها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رداً على سحب البرلمان الثقة من حكومته، قائلاً: “مع أني مع حل مشاكل الناس المستفحلة منذ سنوات.. إلا إن اللعب على مشاعرها بهذه الطريقة الغبية ستكون مؤقتة”.

أضاف “الجدال” على حسابه بـ”فيسبوك”: “واضح إن الناس تبي فلوس في أيديها ولايهمها لا تنمية ولا خدمات ولا بناء دولة، ممارسة تغفيل الناس تمارس بكل حرفية عبر شراء ذممها وترقص منتشية بوعود مرة واحدة .. باهي وبعدين؟، مسن ملتحي يقف في ميدان الشهداء يحمل بطاقة حمراء يرفعها إلى أعلى ويرقص، ما مصلحته؟ بيزوج وإلا منحة عجوزه؟”.

وواصل “الجدال”: “طبعاً الجماعة والمفتي والمليشيات ركبوا على حصان دبيبة الجامح في سباق الفرصة الأخيرة … عمية وشدت خانب، صحيح الناس مخنوقة وبتحل مشاكلها وتحسن أوضاعها .. لكن حكاية حقوقها تتحول إلى هيبات .. كعلاج المريض بالمسكنات، ولا أحد في ليبيا يملك عصاة موسى تتحول إلى أفعى تلتهم المشاكل المستعصية دفعة واحدة ليستفيق الليبيين بعد هذا الحلم المزعج”.