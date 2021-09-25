الصين: نعمل على رفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

أكد وزير الخارجية الصيني “وانغ يي”، على العمل من خلال عضوية بلاده في مجلس الأمن على تمديد عمل البعثة الأممية ومساعدتها لإنجاز مهامها، وعلى رفع الحظر على الأموال الليبية المجمدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الجمعة، بين رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجية الصين “وانغ يي”، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى دعمه للعملية السياسية في ليبيا، والعمل على مساعدة المجلس الرئاسي في تجاوز الصعوبات التي تواجهه.

ودعا وزير الخارجية الصيني إلى الاحترام الكامل للسيادة الليبية، وسيادة أراضيها، مبينا أن دولته تعمل دور الوساطة عن طريق الدول المحيطة بليبيا، والأمم المتحدة، لحل الإشكاليات التي تواجهها العملية السياسية، مؤكداً أن العملية السياسية تمر بمرحلة حساسة، وأن الصين تقدم الدعم الكامل للبعثة الأممية.

وشدد “وانغ يي” على دعم الصين لجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ورفضها أي تدخل خارجي في عملهم، ودعمها للمجلس لإكمال العملية السياسية في وقتها.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، أعلن وزير الخارجية الصيني عن تقديم الحكومة الصينية لعدد 400 ألف جرعة من اللقاح، بالإضافة إلى بعض المستلزمات، مطالباً الجهات المختصة للتواصل مع الصين للتنسيق لإيصالها إلى ليبيا.

وعبر “وانغ يي” عن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الصينية لجهود المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية في إعادة الإعمار في ليبيا، وأن الصين مستعدة للدعم في إعادة الإعمار والبنية التحتية، من خلال الشركات الصينية، وفقاً للاتفاقات المبرمة مسبقاً، وأن الحكومة الصينية سوف تعمل على تشجيع الشركات الصينية للعودة إلى ليبيا.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي، جهود الصين مع ليبيا، ووقوفها مع الشعب الليبي وخياراته، مثمناً ودعمها للسلطات الجديدة، ممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، في توحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها، توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف المنفي أن استقرار ليبيا يدعونا إلى التعاون مع الحكومة الصينية في المجالات الاقتصادية، وإعادة الإعمار، الأمر الذي سيساهم في جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى العلاقات التاريخية مع الصين، داعياً إلى عودة الشركات الصينية للعمل في جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة القادمة وأشاد بتعامل الصين مع القضية الليبية من خلال سياستها التي لم تنحاز لطرف دون آخر، الأمر الذي يجعلها تعمل في أي مكان من ليبيا.

وأضاف: نتطلع إلى دعم دولة الصين للجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي سياسياً من خلال عضويتها في مجلس الأمن لعودة الاستقرار السياسي إلى ليبيا.