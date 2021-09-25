تأكيد روسي على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية؛ على أهمية الدور الروسي في إنجاح العملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مضيفًا أنه يجب تعزيز العلاقات بين البلديْن في مختلف المجالات لما يربطهما من علاقة تاريخية.

ولفت “لافروف”، من جانبه، إلى ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن، والمضي قدمًا في مشروع المصالحة الوطنية؛ لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

ورحب “لافروف” بإطلاق سراح عددٍ من السجناء في إطار المصالحة الوطنية الشاملة المُعلن عنها من قبل رئيس المجلس الرئاسي في السادس من سبتمبر الجاري، مبديًا دعم بلاده للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مثمنًا، في الوقت ذاته، دور “الرئاسي” في ترسيخ التوافق الداخلي بين الأطراف.

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