الزناتي يتعهد بتطوير البنية التحتية لمكافحة السرطان

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دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، إلى وضع سياسة وطنية دوائية خاصة بمكافحة السرطان، وتطبيق بروتوكول علاجي يُراعى من خلاله جميع مراحل التعامل مع الدواء من شراء ووصف وصرف، وما يتبع هذه المراحل من تشريعات ولوائح، مع تحديد دور كل جهة لها صلة بالدواء.

وبحسب بيان الوزارة شدَّد الزناتي خلال اجتماعه، الجمعة، مع مسؤولين بالبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، على أهمية تعزيز دور البرنامج الوطني لمكافحة السرطان في توعية وتثقيف المجتمع بالمرض، والحد من مسببات انتشاره، إلى جانب تطوير البنية التحتية لخدمات الأورام بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان ومعدلات الإصابة.

وطرحت مديرة إدارة الصيدلة بالوزارة، ليلى العربي، خطة وطنية للتعامل مع أدوية علاج الأورام، تتضمن تحديثًا للإجراءات الخاصة بتوفير وصرف أدوية الأورام بين وزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي، والبرنامج الوطني لمكافحة الأورام، ومسؤولي مراكز وأقسام علاج الأورام.

ووفقًا لتوصيات الاجتماع، سيتولى البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مسؤولية وضع بروتوكول علاجي جديد، فيما ستتجه وزارة الصحة إلى إبرام عقود مع الشركات الأم الموردة لأدوية الأورام، وفق الأصناف المحددة بالقائمة النمطية بعد إجراء التحديثات المطلوبة عليها.