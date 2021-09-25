أبوزريبة: الإخوان في ليبيا ينتهزون الفرص للقفز على مطالب الشعب

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة إن حزب الإخوان المسلمين في ليبيا لا يدخرون وقتا لانتهاز الفرص والقفز على مطالب الشعب لتحقيق مبتغاهم .

وأضاف «أبوزريبة»، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن دعوات التظاهر ضد الأجسام المنتخبة والتي تمثل إرادة الشعب الحرة من بعض من سماهم بالمأجورين والمندسين هدفها إطالة أمد الأزمة وإحدات شرخ اجتماعي كبير ينتج عنه فراغ سياسي من جديد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشعب الليبي أصبح يعرف هذه الكمائن والدسائس والمراوغات التي يستخدمها الإخوان المسلمين.

وشدد أبوزريبة على إن الحل في ليبيا هو عبر صناديق الاقتراع ،ويجب على المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان أن يكثفوا جهودهم لضمان إجراء الانتخابات.

موضحا إن الشعب الليبي لن يقبل بوجود اي جسم تشريعي أو تنفيذي بعد 24 ديسمبر الا عبر صناديق الاقتراع.