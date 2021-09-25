اللافي: على البرلمان إنجاز التشريعات اللازمة لإتمام الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أنه على السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، في إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية.

وجدد اللافي في كلمته الجمعة خلال افتتاح فعاليات مهرجان قوس ماركوس للفروسية، بمدينة طرابلس، التأكيد أن سلامة سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي، هي من أولويات المجلس الرئاسي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبين اللافي أن المجلس الرئاسي ماضي في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره وهو الانتخابات.

ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الليبيين لا يرغبون في المزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأن أي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد.