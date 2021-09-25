الوكالة الأمريكية للتنمية تُعلن استعدادها للمساعدة في إنجاح الانتخابات الليبية

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “سامنثا باور”، عبر تقنية “زوم”؛ الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، من خلال مساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود ودعمها لمؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أهمية دعم برنامج إدماج التشكيلات المسلحة في أجهزة الدولة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بصورة شفافة وذات مصداقية، في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.

وأكدت “باور”، من جانبها، على التزام واشنطن بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا، معلنةً عن استعداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم المساعدة بهدف إنجاح العملية الانتخابية، مشيدةً بمبادرة الاستقرار، التي أطلقتها “المنقوش”، في يونيو الماضي، والتي سيُعقد اجتماعٌ وزاريٌ لها بالعاصمة طرابلس في 21 أكتوبر القادم.

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