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ليبيا تحتل المركز الرابع عربيا في امتلاك أكبر احتياطيات الذهب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

احتلت الدولة الليبية المركز الرابع في ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية السعودية المركز الأول يليها لبنان ثم الجزائر.

وتصدرت المملكة العربية السعودية ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب بـ 323.1 طن من المعدن الأصفر، بما يمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي “ساما”، يليها لبنان برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب، لكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

ووفقاً لمجلة “فوربس” الأميركية؛ جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً، حيث تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طن بما يشكل 18.2% من الاحتياطي، متقدمةً على ليبيا التي لديها 116.6 طن من المعدن النفيس، أي نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها.

فيما جاء العراق في المركز الخامس برصيد 96.3 طن أي نحو 9.4% من احتياطياته لدى البنك المركزي.

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صحيفة الساعة 24

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