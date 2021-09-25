إيطاليا: الوضع في ليبيا ليس ممتازا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن الوضع على الارض في ليبيا “ليس ممتازا، لكن المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب الليبي يريد اجراء الانتخابات”.

وجدد، رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريح من نيويورك لنشرة أخبار القناة العامة الثانية (Tg2) ، الجمعة التحذير من أنه “بدون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار ومع عدم الاستقرار يزيد خطر الارهاب وخطر الهجرة وتفاقمها” بحسب وكالة آكي.

وكان دي مايو قد التقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، حيث تطرقا خلال اللقاء، ضمن أمور أخرى، إلى الاوضاع في افغانستان وليبيا.