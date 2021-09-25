المنفي وغوتيرش يبحثان ملف المقاتلين الأجانب وضرورة العمل على خروجهم من البلاد

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيرش” لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

المنفي أثنى وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس على جهود الأمم المتحدة، في دعم الحوار السياسي الليبي، لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية، للوصول بالبلاد، إلى اجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، حيث رحب “غوتيرش” بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي، بين جميع الأطراف.

وتناول اللقاء أيضاً ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية