طقس ليبيا .. أجواء خريفية تسود غالبية مناطق البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود الأجواء الخريفية على غالبية مناطق ليبيا، بينما تتذبذب درجات الحرارة ما بين الارتفاع النسبي والتراجع، على غالبية مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافيةً إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على سرت، فيما تكون الرياح شرقيةً إلى جنوبيةٍ شرقيةٍ معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة مئوية، وما بين 30 و 32 على الساحل الممتد من الخُمس حتى سرت، وتسجّل تراجعًا يوم الغد، على غالبية المناطق.

أمّا فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتَكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال تشكل ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر ،فيما تكون الرياح شماليةً غربيةً إلى شماليةٍ شرقيةٍ معتدلة السرعة ،وتتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب بها على مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، وتكون الرياح شماليةً شرقيةً خفيفةً إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على الجفرة، وتسجّل تراجعًا يوم الغد على غالبية المناطق.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية.

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