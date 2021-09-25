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تسليم صكوك دعم الزواج للمواطنين في سرت والعجيلات والحرابة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

سلم صندوق دعم الزواج عددا من الصكوك المصرفية لمستحقيها في سرت والعجيلات والحرابة.

وبينت منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك” أنه ضمن مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الداعمة لتسيير زواج الشباب سلم مندوبو صندوق دعم الزواج الدفعة الأولى من الصكوك لمستحقيها في بلديتي العجيلات والحرابة.

وبينت بلدية سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن منسق صندوق دعم الزواج هانيبال محمد الصغير شرع في توزيع عدد 16 من الصكوك المصرفية استفادت منها 8 عائلات سرت بقيمة 20000 دينار لكل صك .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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