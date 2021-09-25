“غوتيرش” يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمدينة نيويورك؛ آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وضرورة خروج المقاتلين الأجانب منها لضمان الاستقرار في ليبيا ودول الجوار .

وأكد “المنفي”، خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في المساعدة على إنجاح العملية السياسية؛ من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر في أفضل الظروف السياسية والأمنية ، مثمنًا دور المنظمة الأممية في دعم الحوار السياسي الليبي؛ لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية المنشودة.

ورحب “غوتيرش”، من جانبه، بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي بين جميع الأطراف الليبية ، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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