ليبيا ومصر توقعان بروتكولا للتعاون في أمن المطارات

أخبار ليبيا 24

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، أن شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية وقعتا بروتوكولا للتعاون في مجال أمن الطيران المدني مع الشركة القابضة لمصر للطيران.

توقيع البروتوكول جاء بناءً على مذكرة التفاهم التي وقّعتها الحكومة مع نظيرتها المصرية ضمن ما أسماه حقوق وواجبات خبراء الدولة المصرية المفوضين بالقيام بمتابعة إجراءات ضمان أمن المطارات الدولية الليبية، حيث خوّلهم صلاحيات واسعة في إعادة تفتيش الأمتعة والحقائب ووجبات الطائرة وطرود الشحن، وإعطاء تعليمات واجبة التنفيذ لمصالح الطيران الليبي، فيما يتعلق بالجانب الأمني.

الجدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد سمحت بهبوط الطائرات الليبية في مطار القاهرة الدولي، بعد حظر قارب خمس سنوات بعد أن كانت الرحلات تُوجّه حصريًا إلى مطار برج العرب بالقاهرة، في ظلّ تحسن العلاقات بين البلديْن.