افتتاح المعرض الزراعي ببلدية وادي البوانيس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

افتتح نائب رئيس الحكومة رمضان ابوجناح المعرض الزراعي في دورته السادسة المقام بمركز تمنهت للمعارض ببلدية وادي البوانيس.

وبين نائب رئيس الحكومة في كلمته خلال افتتاح المعرض المقام برعاية حكومة الوحدة الوطنية والذي يتواصل حتى 30 سبتمبر أن الاهتمام بإقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية لخلق نواة دمج ما بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والاستثماري مما سيساهم في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني من خلال فتح مسارات جديدة لادوات استثمارية محلية تعتمد على مصادر تمويل وطنية ومحلية سيكون لها الأثر الكبير في تنوع الصادرات المحلية ويساهم بدرجة كبيرة في التأسيس لنواة نشاط تجارة العبور على مستوى دولي مما سيجعل من ليببا مقصد لعدد كبير جدا من أدوات الاستثمار العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة عبور ما بين دول مصادر المادة الخام في العمق الافريقي ودول التصنيع والاستهلاك على سواحل البحر المتوسط وهذا بدوره سيساهم في الحد من التصحر وخلق فرص عمل واستثمارات بشكل كبير جدا في الجنوب الليبي بشكل عام.

وأضاف ابوجناح أنه سيكون هناك مساعي من طرف الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي وتوفير المناخ المناسب والإمكانيات والدعم في هذا الاتجاه بالإضافة إلى رعاية ودعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص للعارضين والمشاركين لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام شريحة متخصصة، وخلق فرص عمل وإبراز الإنتاج المحلي في السوق الليبي.

ودعا أبوجناح إلى تظافر الجهود من جميع الأطراف المعنية للمساهمة في تحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني والمحلي لما له من أهمية في هذا المجال.

وبحسب القائمين على المعرض فأنه سيكون فرصة للمشاركين والمهتمين بالإنتاج الزراعي والحيواني والبحري والصناعات القائمة على هذا النوع من النشاط المتنوع، إضافة إلى عرض الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية والصناعية والبحرية وأنظمة الري وإدارة المياه وأنظمة الطاقة البديلة.

وذكرت اللجنة أنها خصصت أجنحة يعرض فيها عرض المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والتمور، والعسل، والسعفيات، والبذور، ومعدات الري، والآلات الزراعية كما سيكون المعرض في دورته السادسة مناسبة لإطلاع الفلاحين من خلال الندوات والمحاضرات على مستجدات كيفية الاهتمام بالمحاصيل الزراعية، وتسويق منتجاتهم.