الزناتي: من المهم وضع سياسة وطنية دوائية خاصة بمكافحة السرطان

ليبيا – دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي إلى أهمية وضع سياسة وطنية دوائية خاصة بمكافحة السرطان، وتطبيق بروتوكول علاجي يُراعى من خلاله جميع مراحل التعامل مع الدواء من شراء ووصف وصرف، وما يتبع لهذه المراحل من تشريعات ولوائح ناظمة، مع تحديد دور كل جهة لها صلة بالدواء.

الزناتي شدد خلال اجتماعه مع مسؤولين بالبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ليلى العربي ومديري إدارات الصيدلة بأقسام ومراكز علاج الأورام، على أهمية تعزيز دور البرنامج الوطني لمكافحة السرطان في توعية وتثقيف المجتمع بالمرض، والحد من مسببات انتشاره، إلى جانب تطوير البنية التحتية لخدمات الأورام بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان ومعدلات الإصابة.

وعلى نحو متصل، ذكرت مدير إدارة الصيدلة أنها طرحت خلال الاجتماع الذي دعت لعقده،خطة وطنية للتعامل مع أدوية علاج الأورام تتضمن تحديثًا للإجراءات الخاصة بتوفير وصرف أدوية الأورام بين وزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي، والبرنامج الوطني لمكافحة الأورام، ومسؤولي مراكز وأقسام علاج الأورام.

ووفقًا لتوصيات الاجتماع، سيتولى البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مسؤولية وضع بروتوكول علاجي جديد، فيما ستتجه وزارة الصحة إلى إبرام عقود مع الشركات الأم الموردة لأدوية الأورام، وفق الأصناف المحددة بالقائمة النمطية بعد إجراء التحديثات المطلوبة عليها.