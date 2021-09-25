شلوف: النواب اللي مشوا في طيارة خاصة لطرابلس ودعموا “جمعة إسقاط البرلمان” هل سيحضروا جلسة البرلمان يوم الاثنين؟

تساءل جمال شلوف، الباحث والأكاديمي الليبي، عما إذا كان أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في جمعة “إسقاط البرلمان” التي دعا إليها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يوم أمس، رداً على قيام المجلس بسحب الثقة من حكومته، سيشاركون في جلسة الإثنين المقبل من عدمه.

كتب “شلوف” على حسابه بـ”فيسبوك”: “سؤال يحيرني الآن، النواب اللي مشوا في طيارة خاصة لطرابلس، ودعموا الدبيبة وجمعة إسقاط البرلمان، هل سيحضروا جلسة الرلمان يوم الاثنين لمناقشة قانون انتخاب البرلمان، ولا توه يتحشموا ويغيبوا كم جلسة، ولله الأمر من قبل ومن بعد” وفق قوله.

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