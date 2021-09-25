مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الليبي أنقذ 24.5 ألف مهاجر خلال العام الحالي

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عام 2021 شهد حتى تاريخ صدور التقرير إنقاذ ما مجموعه 24420 مهاجراً ولاجئاً من قبل خفر السواحل الليبي.

وذكر المفوضية في تقريرها الخاص بليبيا، أن آخر من أنقذهم حرس السواحل الليبي 42 مهاجراً أعيدوا إلى قاعدة طرابلس البحرية في 21 سبتمبر الجاري، من بينهم 8 نساء و4 أطفال، وكانت فرق المفوضية واللجنة الدولية للإغاثة بانتظارهم لتقديم المساعدة الطبية، ومواد الإغاثة الأساسية.

وأضافت بدأت المفوضية في الثالث والعشرين من سبتمبر، حملة شتوية لتوزيع مواد الإغاثة على العائلات النازحة في مخيم فلاح 1 للنازحين في طرابلس.

واستهدفت مساعدة الحملة حوالي 300 أسرة (أكثر من 1200 فرداً). وتضمنت المساعدة الأحذية الشتوية، والجوارب، والحفاضات، والحقائب المدرسية ومستلزمات النظافة.

وبذلك، تكون المفوضية قد وزعت منذ بداية عام 2021 حتى الآن، مواد الإغاثة الأساسية على 32825 نازحاً، بينما تلقى أكثر من 700 نازح مساعدات نقدية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.