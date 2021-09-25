القبض على شبكة تهريب تسببت في وفاة 6 مهاجرين بالقرب من الحدود السودانية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

أعلن مكتب النائب العام القبض على شبكة تهريب مهاجرين تسببت في وفاة 6 مهاجرين بالقرب من الحدود الليبية السودانية.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المهاجر محمد آدم قدم لعناصر الأمن بمركز شرطة الكفرة بلاغ بشأن وفاة عدد من المهاجرين بالقرب من الحدود الليبية السودانية، نتيجة نقلهم من قبل عناصر جماعة منظمة عبر المسالك الحدودية إلى الداخل الليبي وتركهم في الصحراء بعد ذلك، دون مدهم بأي وسائل تساعدهم على مغادرة مكان تواجدهم .

وأوضح مكتب النائب العامأن نيابة الكفرة الإبتدائية بدأت بالتحقيق في الواقعة؛ بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها؛ وقد أسفرت التحقيقات عن إثبات وقوع الجريمة التي قامت على نقل عدد (28) مهاجر من السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية؛ وتخلى بعد ذلك الجناة عن (14) مهاجر وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، مما تسبب في وفاة (6) مهاجرين، بينما تاهَ البقية في الصحراء .

وأشار مكتب النائب العام إلى القبض على عناصر شبكة تهريب المهاجرين في الداخل مبينا أن النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لنقلهم المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل والتسبب في وفاة عدد منهم