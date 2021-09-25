أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 25 سبتمبر 2021)

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية اليوم السبت، إلى 4.89 دينار، مقارنة بـ 4.90 دينار المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.

كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.65 من 5.67 دينار، فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فقد استقرت عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجل 1.75 دينار ليبي.

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