الصور يطلع على أوضاع نزلاء مراكز الإيواء من حملة الجنسية المصرية

ليبيا – النائب العام المستشار الصديق الصور مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية تامر مصطفى.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمكتب النائب العام أوضاع نزلاء مراكز الإيواء من حملة الجنسية المصرية ، والإجراءات القضائية التي اتخذت في مواجهة مرتكبي الوقائع -الموصوفة بحجز حرية والإيذاء – التي كان ضحاياها عدد من الوافدين المصريين.

وفي سياق اللقاء تناول الجانبين سبل تعزيز التعاون القضائي في المواد الجزائية بين النيابتين العامتين الليبية والمصرية وفق مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين ومخرجات لقاء القاهرة وأخصها مذكرة التفاهم .

وناقش اللقاء طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المرسلة من قبل الجهة النظيرة بجمهورية مصر .