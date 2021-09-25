«دي مايو»: الوضع في ليبيا «ليس ممتازاً»

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي أيار في مقابلة مع المحطة التلفزية الحكومية الإيطالية جرت بنيويورك على هامش انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن “الوضع على الميدان في ليبيا ليس ممتازاً”. وأضاف “لكن المجتمع الدولي يدرك تماماً أن الشعب الليبي يرغب في إجراء الانتخابات في ليبيا”، وفقاً لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وحذر دي مايو من خطر انزلاق البلاد إلى عدم الاستقرار وهو ما قد يؤدي إلى تزايد خطر الإرهاب والهجرة غير النظامية وتفاقم الصراع أيضاً، في حال لم تُجرى الانتخابات.