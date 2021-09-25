اللجنة المكلفة من الرئاسي تختتم عملها في الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

اختتمت اللجنة المكلفة من النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، للوقوف على المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات في مناطق الجنوب، والعاملين بالشركات المتعثرة في كل من غات، العوينات، أوباري، سبها، الشاطي، والبوانيس أعمالها، بلقائها عمداء البلديات المذكورة، الذين وضعوها في صورة الصعوبات التي تعترض الأعمال في القطاعات الخدمية، ومطالبتهم العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحثت اللجنة مع المسؤولين في الجنوب تعثر تقديم الخدمات في جميع المجالات، والأوضاع الإدارية، والقانونية، وبيئة العمل، والسلامة، والصحة المهنية للعاملين في القطاعات، ومنها تعثر صرف مرتباتهم بسبب الأوضاع التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

والتقت اللجنة التي ضمت منسقة المجلس الرئاسي لشؤون الجنوب لدى الحكومة حنان عبدالقادر غميض، ورئيس الاتحاد العام لنقابة العمال نرمين الشريف “حراك مهندسي فزان” لبحث مشاكل البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية، الذي طالب بضرورة استكمال الطريق الدائري الثاني، لتسهيل حركة التنقل بين مناطق الجنوب والشمال، وصيانة شبكة الصرف الصحي نظرا لأهميتها.

كما بحثت اللجنة مع عمداء البلديات إستئناف عمل المشاريع الزراعية، والمصانع المتوقفة، وتوفير احتياجات القطاع الصحي، حتى يتمكن من تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين، والاهتمام بصيانة وإنشاء مدارس نموذجية تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشادت رئيس اللجنة حنان غميض، بنتائج الزيارة التي وصفتها بالناجحة، لتحقيقها الأهداف التي انطلقت من أجلها، لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لمواطني مناطق الجنوب، وأعلنت الإستمرار في الزيارات الميدانية للجنوب للمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجهها.