“وهيبة” تؤكد لـ”218″ إحراز “الرئاسي” تقدمًا في ملف خروج المرتزقة

كشفت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لـ” 218″ عن إحراز المجلس الرئاسي تقدمًا في ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بإشرافٍ وتعاونٍ دوليّ.

وأضافت “وهيبة” أن “الرئاسي” ضمّن ملف إخراج المرتزقة في مبادرة استقرار ليبيا التي يعتزم المجلس إطلاقها في مؤتمر دولي يُنظّم في ليبيا، أكتوبر القادم، بعد تجاوز مرحلة عدم اعتراف بعض الأطراف الدولية بوجود مقاتلين لهم في ليبيا، وانتقال الحديث حول آليات ومواعيد سحب هؤلاء المقاتلين من البلاد، بحسب “وهيبة”.

وأكدت “وهيبة” على أهمية الاتفاقية الأمنية الرباعية التي وقّعتها ليبيا مع دول الجوار الجنوبي لليبيا، في المساعدة على التعامل مع فئة من المرتزقة والمقاتلين القادمين من تلك الدول، مشددةً على دور اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في ذلك، عبر تقديم المقترحات والتوصيات.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عقد سلسلةً من اللقاءات مع فاعلين في الملف الليبي؛ لحشد المجتمع الدولي لإنجاح مبادرة استقرار ليبيا، التي تعدّ استكمالاً لمسار مؤتمر برلين 2، ويتوقّع أن تطرح فيها ليبيا تصورها لمعالجة ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والتي تعدّ التحدي الرئيس قبل انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية