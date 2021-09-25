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مجلس بلدي الرجبان يطالب بإصدار التشريعات الانتخابية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أبدى مجلس بلدي الرجبان امتعاضه من قرار مجلس النواب الأخير القاضي بسحب الثقة من الحكومة، مشددا في بيان أصدره اليوم أن عملية الانتهاء من التشريعات الانتخابية تضمن سلامة سير العملية السياسية.

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قناة ليبيا

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