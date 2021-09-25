مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية للمنقوش: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في ليبيا

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، عبر تقنية الزوم مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور.

وعبرت باور في بداية الاجتماع عن تهنئتها للمنقوش كونها أول سيدة تتولى وزارة الخارجية في ليبيا، وأشادت بمبادرة الاستقرار التي أعلنتها الوزيرة في يونيو الماضي ، والتي سيعقد اجتماع وزاري لها في 21 أكتوبر المقبل في طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة وذات مصداقية في ديسمبر المقبل .

وأكدت باور على استعداد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تقديم المساعدة لإنجاح العملية الانتخابية، والتزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا ، ومساعدة الشعب الليبي على تحقيق أهدافه.

واستعرضت المنقوش خلال الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها وتتخذها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية ، ورحبت بمساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود ، ودعم مؤسسات الدولة المدنية ، كما أشارت إلى أهمية دعم برنامج ادماج التشكيلات المسلحة.

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