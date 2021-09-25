ميناء مصراته البحري يستقبل عددًا من السفن المحمّلة بالبضائع المستوردة

استقبل ميناء مصراتة البحري عددًا من السفن التجارية المحمّلة بالبضائع المختلفة والقادمة من الوجهتيْن “التركية والأوكرانية”.

وأشارت بيانات المنطقة الحرة مصراتة إلى وصول السفينة “سان ترو”، التابعة للوكيل الملاحي “الربان العالمية”، وعلى متنها 25.500 طنٍّ من حبوب القمح، إضافةً إلى بدء سفينة أخرى في تفريغ حمولتها من المحولات الكهربائية، كما رست السفينة “قراسي أي”، التابعة للوكيل الملاحي “الشرق”، وعلى متنها 5600 طنٍّ من الإسمنت المكيّس، تركي المنشأ.

يُشار إلى أن الموانئ الليبية تستقبل، في الآونة الأخير، شحناتٍ متزايدةً من القمح الذي شهدت أسعاره ارتفاعًا في السوق المحلي، بالإضافة إلى مادة الإسمنت، التي تزايد الطلب المحلي عليها بعد إقفال المصانع الرئيسة في البلاد؛ نتيجة أزمة الكهرباء.

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