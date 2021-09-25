الرئاسي: طرد المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب تعاونًا دوليًا

أكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى أوهيبة، أن طرد المرتزقة والمقاتلين الأجانب يتطلب تعاونا دوليا، موضحة أن ليبيا لديها اتفاقية أمنية مع دول الجوار وخاصة تشاد والنيجر والسودان يتم العمل على تفعيلها حاليا.

وأوضحت أوهيبة، في مداخلة هاتفية لقناة “ العربية الحدث”، أن “خروج المرتزقة يجب أن يكون بإشراف دولي، لافتة إلى إحرز “تقدم كبير” في الملف خلال الأشهر الماضية”، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى “وجود آليات وطرق لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا”، قائلة: “يتم حاليا تفعيل اتفاقية التعاون الأمني مع دول الجوار لتبادل المسلحين”.

ولفتت إلى اجتماع مقبل مع دول الجوار الخاصة بالاتفاقية الأمنية، متابعة: “هناك نقاط وآليات بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وهناك عدة مقترحات بأن يكون السحب بنسب مئوية وليس أعدادا، وأن يكون هناك سحب متزامن”.

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