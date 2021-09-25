الأمين العام للأمم المتحدة: تونس تقدم تسهيلات لعمل البعثة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش شكره لتونس على ما تقدّمه من تسهيلات لعمل البعثة الأممية في ليبيا ولما تبذله من جهود للإسهام في دفع مسار التسوية السياسية بها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي بمناسبة مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية.

وأكد وزير الخارجية التونسي التزام بلاده الثابت بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا من منطلق العلاقات العريقة القائمة بين البلدين، بعيدا عن أيّ مصالح ضيقة أو مآرب أخرى غير خدمة السلم والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، مشدّدا على أهميّة مساعدة الليبيين على تجسيد الإستحقاقات القادمة وخاصّة الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة ليوم 24 ديسمبر 2021.