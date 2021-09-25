مجلس النواب يشكل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

ليبيا – قرر مجلس النواب الجمعة تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس وعضوية اللجنة الاستشارية والقانونية لتتولى إعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.

مجلس النواب وفي قراره رقم “6” والذي تلقت المرصد نسخة منه طالب أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترحاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة لدراستها وإمكانية تضمينها لمشروع القانون.

ووفقًا للقرار تضم اللجنة كل من: “رمضان شمبش، آدم بوصخرة ، محمد تامر، مصباح البدوي، اسماعيل محمد بشير، سليمان الفقيه، فريحة الحضيري، عبدالسلام نصية، الهادي الصغير، محمد العباني، انتصار شنيب ،على التكالي،ميلود الأسود”.

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