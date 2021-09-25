“البريقة”: البنزين متوفر .. وتأخر الموردين سبب “الطوابير”

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن توفر مادة البنزين في خزانات الشركة بمستودعاتها كافة، بمعدلاتها الطبيعية.

الشركة، وفي بيانٍ لها على صفحتها الرسمية؛ قالت إن عمليات التشغيل تسير على مدار الساعة، دون توقف؛ لإنهاء اختناقات محطات الوقود، كما تجري عمليات ضخ وتفريغ منتج البنزين بخزانات الشركة، والتوزيع المباشر على شركات التوزيع، إضافةً إلى وجود نواقل بالانتظار في الموانئ محملة بمنتج البنزين.

وأشار رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة، إبراهيم أبو بريدعة، في تصريحاتٍ نقلها المركز الإعلامي للشركة، إلى أن ثلاث ناقلات تستعدّ لتفريغ حمولتها، البالغة سعة كل منها 40 مليون لتر.

وأضاف أن سبب الازدحام يعود إلى عدم إيفاء الموردين بمواعيد وتواريخ وصول الشحنات المبرمجة، مؤكدًا جلب شحنات إضافية؛ لاحتواء النقص في إمدادات الوقود من الخارج بالتنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة.

وأفاد رئيس الشركة أنه سيتم إعادة تفعيل ميناء طرابلس مؤقتًا، ابتداءً من الـ 26 من الشهر الجاري، كما أن الاستلام بكلٍّ من ميناءيْ الزاوية ومصراتة؛ سيُسرّع من الحصول على مخزون داخل مستودع طرابلس، بسعة تصل إلى 50 مليون لتر، كرصيد احتياطي.

وجاء تأكيد الشركة، في ظلّ ما تشهده محطات توزيع الوقود في المنطقتيْن الغربية والجنوبية من ازدحام للسيارات، في انتظار التزوّد بالوقود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية