الدبيبه: الإفراج عن مرتبات أكثر من 4500 موظف بغريان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2021

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه الإفراج عن مرتبات أكثر من 4500 موظف بالخدمات الصحية بغريان.

وأكد الدبيبه خلال زيارته لغريان تخصيص عدد من المواقع العسكرية للبلدية وفق المقترح المقدم في يونيو الماضي، وكذلك اعتماد منطقة التنمية المحلية دعمًا لمشروع اللامركزية، واعتماد المنطقة التجارية القضامة، كما أعلن عن البدء في إجراءات التعاقد لطرق الهيرة جندوبة، القواسم ترهونة، غريان نالوت.

وبين الدبيبه أنه يعمل على زيارة كل المدن والقرى في ربوع ليبيا، مبينا أن هذه الزيارة تهدف لملامسة الواقع والوقوف على هموم المواطن، وتفقد المشروعات المتوقفة لتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

وأشار الدبيبه إلى أن مشروع عودة الحياة الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية يهدف لعودة الدماء للعروق وسيكون لغريان نصيب منه بإستكمال العديد من المشاريع المتوقفة، والبدء في مشاريع جديدة أخرى في مجال الطرق والمواصلات التي من شأنها تشجيع المواطنين للعمل والدفع بالقطاع الخاص للإنجاز، وكذلك إنشاء مركز شبابي بالمدينة.

واستعرض مدراء الأجهزة التنفيذية الذين رافقوا رئيس الحكومة خطة عودة الحياة وفتح باب النقاش مع مسؤولي المدينة.