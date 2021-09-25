جهاز النهر الصناعي: صيادو الطيور المهاجرة تسببوا في إيقاف 40 بئرًا عن التشغيل

ليبيا – قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إنه تم الاعتداء على أكثر من 40 بئرا من قبل صائدي الطيور المهاجرة حيث يقوم المعتدين بإيقاف تشغيل الآبار، وإقامة مخيمات لهم بمحيط الآبار.

مدير موقع تازربو أفاد بحسب المكتب الإعلامي لجهاز مشروع النهر الصناعي بأنه يتم يوميا إيقاف ما بين 4 و6 آبار عن التشغيل، مما يسبب في نقص الإمداد المائي، إضافة إلى السرقات وأعمال التخريب التي طالت مكونات الآبار.

وطالب الجهاز الجهات الأمنية والضبطية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل يعتدي على مكونات النهر الصناعي حفاظاً على أكسير الحياة.

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