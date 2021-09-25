بالصور: المنفي يترأس اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الجمعة، اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك.

وبحث الاجتماع، الذي حضره وزراء خارجية دول الجوار «الشقيقة والصديقة»، الأوضاع الراهنة، وسبل إعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأوضح البيان، أن الاجتماع، ناقش أهمية استتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة، «تصون مقدرات ليبيا»، وتحفظ سيادتها بمنأى عن أية تدخلات خارجية، واستعرض الاجتماع ملف الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد، كخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار.

وأكد المنفي، أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، سواء عبر الاتحاد الأفريقي مجتمعًا، أو من خلال جهود بلدان القارة منفردةَ، مشيدًا بمبادرات دول الجوار في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.

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وعرض المنفي، ما قام به المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من خطوات منذ تولي دفة قيادة البلاد في فبراير الماضي، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة المختلفة، التي كانت منقسمة، وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، ومنها المؤسسة العسكرية، وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الوطنية «الذي سيمهد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقبل بنتائجها الجميع».

وطالب المنفي، بمساهمة دول الجوار في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.

ولفت البيان أيضًا إلى أن الاجتماع ناقش عديد القضايا الراهنة، والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدين العربي والأفريقي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل المشترك بين دول الجوار في مختلف المجالات.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المنفي استضافة ليبيا مؤتمرًا دوليًّا في أكتوبر المقبل لدعم إنجاح العملية السياسية، ودعا الأطراف المعنية والمؤسسات الأمنية والسياسية للاجتماع من أجل ضمانات إجراء انتخابات مقبولة النتائج.

كما أشار المنفي إلى أهمية ملف المصالحة الوطنية التي اعتبرها عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم، مشددًا على ضرورة النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، لأن عدم إجرائها يعني «الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح».

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