القبض على شبكة لتهريب البشر في الكُفرة

العنوان-الكفرة

قال، مكتب النائب العام، اليوم السبت، أن عناصر الأمن في الكفرة ألقت القبض على شبكة لتهريب المهاجرين في الداخل.

وأضافت، أن النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لارتكابهم فعل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل وترتب حدوث وفاة عدد منهم.

وأوضح المكتب، أن عملية القبض جاءت بناءً على ما جاء ببلاغ مقدم من قبل مهاجر يدعى “محمد آدم” لرجال الأمن بمركز شرطة الكفرة.

وبيّن المكتب، أن المهاجر كشف عن واقعة وفاة عدد من المهاجرين بالقرب من الحدود الليبية السودانية، نتيجة نقلهم من قبل عناصر جماعة منظمة عبر المسالك الحدودية إلى الداخل الليبي وتركهم في الصحراء بعد ذلك، دون مدهم بأي وسائل تساعدهم على مغادرة مكان وجودهم.

وتابع المكتب، أن نيابة الكفرة الابتدائية باشرت التحقيق في الواقعة؛ حيث استهلت إجراءاته بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها.

وأكد المكتب، أن التحقيقات أسفرت على استجلاء غموض الواقعة، بإثبات وقوع الجريمة التي ارتكبت مادياتها بنقل 28 مهاجرًا من جمهورية السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية.

وأضاف، أن الجناة تخلوا بعد ذلك عن 14 مهاجرًا في وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، مما تسبب في وفاة 6 منهم، بينما تاه البقية في الصحراء.