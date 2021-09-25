تأكيد حكومي على أهمية إقامة المعارض الزراعية

قال نائب رئيس الحكومة، رمضان أبو جناح، في كلمةٍ له خلال افتتاح المعرض الزراعي، في دورته السادسة، والذي يُقام على أرضية مركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس؛ إن الاهتمام بإقامة مثل هذه الأنشطة يأتي في إطار خلق نواة دمج بين قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار؛ بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف “أبو جناح” أن عملية الدمج هذه تفتح مساراتٍ جديدةً لأدوات استثمارية محلية تعتمد على مصادر تمويل وطنية، سيكون لها الأثر الكبير في تنويع الصادرات المحلية، ويؤسس نواة نشاط تجارة العبور على مستوى دولي.

ولفت إلى أنه ستكون هناك مساعٍ من الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتوفير المناخ المناسب، داعيًا إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية؛ لتحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني.

وبحسب القائمين على المعرض، والذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري؛ فإنه سيتيح الفرصة أمام المهتمين بالإنتاج الزراعي والحيواني والبحري والصناعات القائمة على هذا النوع من النشاط، إلى جانب عرض الآلات والمعدات الزراعية والصناعية والبحرية وأنظمة الري وإدارة المياه والطاقة البديلة.

وسيُخصّص المعرض أجنحةً لعرض المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والتمور والعسل والسعفيات والبذور ومعدات الري والآلات الزراعية، كما سيتم، خلال المعرض، توعية الفلاحين من خلال الندوات والمحاضرات بشأن طرق العناية بالمحاصيل الزراعية وتسويق منتجاتها.

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